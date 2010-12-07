Гранат допоможе жінкам народити

Для успішного перебігу природних пологів майбутнім мамам необхідно включити в свій раціон гранат.

Як відомо, вагітні жінки повинні вживати достатню кількість вітамінів, які чинять безпосередню дію на сприятливий розвиток плоду. Нестача вітамінів в раціоні матері може негативно відбитися на малюку - в деяких випадках це навіть чревато різними розумовими або фізичними відхиленнями новонародженого.

Під час пологів жіночий організм виробляє спеціальний гормон - окситоцин, в результаті дії якого зміцнюються м`язи статевих органів, що необхідне для успішних пологів. Проте, не завжди даний гормон виробляється організмом в необхідних кількостях, тоді лікарі вводять його додатково.

Як показали недавні дослідження, в соку граната містяться речовини, що допомагають організму жінки виробляти необхідні гормони, а також заповнюють брак вітамінів. Зараз учені працюють над створенням препарату на основі граната, який допомагатиме жінкам при пологах.

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