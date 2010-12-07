Вчені виявили ген подружньої невірності

Американські вчені пов`язали подружню невірність з одним з варіантів гена дофамінового рецептору.

Співробітники Нью-Йоркського державного університету в Бінгхемтоні опитали 181 молодого добровольця про особливості статевого життя, після чого взяли у них зразки ДНК для аналізу. 77 учасників дослідження повідомили, що хоча б один раз вступали в статевий зв`язок.

Аналізуючи ДНК добровольців, учені сконцентрувалися на гені DRD4, що кодує рецептор дофаміновий D4. Попередні дослідження показали, що різні варіанти цього гена впливають на особливості поведінки, пов`язані з ризиком і отриманням задоволення від їжі, влади, нових відчуттів тощо.

У результаті аналізу з`ясувалося, що люди, які мають варіант 7R + рецептора D4, схильні до зради своєму партнерові або партнерці. 50 відсотків власників цього варіанта гена повідомили, що вступали в статевий зв`язок на стороні або в одноразовий статевий зв`язок з незнайомою людиною. Серед інших учасників таких виявилося лише 22 відсотки. Виявлена залежність не залежала від статі учасників.

За словами керівника дослідження Джастіна Гарсіа (Justin Garcia), вплив дофамінового рецептора на досліджувані аспекти статевого життя, швидше за все, реалізується в системі нагороди мозку, медіатором в якій служить дофамін. Ця система відповідає за отримання задоволення від різних дій і за потяг до них. Крім того, ця система відіграє центральну роль у формуванні залежності від наркотиків, таких, наприклад, як героїн і кокаїн.