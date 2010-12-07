Британка дізналася про свою вагітність за 9 днів до пологів

Справжньою несподіванкою для 19-річної британки Емі Фербер (Amy Furber) стало те, що через кілька днів вона стане мамою: про свою вагітність дівчина дізналася за дев`ять днів до пологів, пише The Daily Mail.

Про те, що вона вагітна, Еммі і не підозрювала. Кілька місяців тому дівчина звернулася до лікаря зі скаргами на сильні болі у животі. Медики діагностували кісту яєчника і прописали антибіотики. Однак через деякий час Еммі знову стали турбувати болі в животі. Після того, як дівчині зробили аналізи, з`ясувалося, що вона на дев`ятому місяці вагітності.

"Я спочатку не повірила. Для мене це величезне щастя", - радіє Еммі. Її син Девід з`явився на світ 29-го листопада. Батько малюка щасливий не менше, ніж молода мама, однак Еммі заявила, що буде виховувати Девіда сама.

rian.ru