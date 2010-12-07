Алкоголь і сигарети знищують користь фруктів і овочів

Вживання фруктів корисне для здоров`я. Але, як виявляється, вживання фруктів знецінюється, якщо ви вживаєте алкоголь або палите, повідомляє news.passion.ru.

Згідно висновкам медиків, вживання великої кількості фруктів і овочів знижує ймовірність розвитку онкологічних захворювань на 10%. Також раціон, багатий цими продуктами, захищає від ожиріння.

Проте люди, які захоплюються алкоголем і палять, ніколи не оцінять користь фруктів і овочів. Річ у тому, що сигарети і алкоголь збільшують ймовірність розвитку раку на 50%, тому користь фруктів стає неактуальною.

Те ж саме можна сказати і про повних жінок. У їх організмі виробляються гормони, які підвищують ризик розвитку раку молочної залози, і дія цих гормонів набагато сильніша, ніж корисних продуктів.

newsland.ru