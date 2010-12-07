У Китаї без води залишилися понад 230 тисяч осіб

У китайській провінції Цзянси понад 230 тисяч осіб позбавлені доступу до питної води через тривалу посуху, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на портал новин "Сина".

Посуха встановилася у регіоні ще у жовтні, що призвело до висихання значної кількості водоймищ і штучних водосховищ. Кількість опадів, що випала у жовтні і листопаді, була на 60% менша, ніж в аналогічні місяці минулого року. За прогнозом метеорологів, в грудні ситуація лише посилиться.

За даними провінційної адміністрації з боротьби зі стихійними лихами, запаси питної води у водосховищах за минулі місяці скоротилися на 1,26 мільярда кубометрів порівняно з аналогічним періодом минулого року. Для розв’язання проблеми забезпечення населення регіону питною водою місцеві власті організували спеціальні загони з доставки води в найбільш потерпілі регіони.

Вживаються заходи з посилення ефективності моніторингу ситуації на найбільших водосховищах провінції і захисту запасів вологи, що лишилися.