Чорниця – антивікова ягода

Чорниця збагачена корисними і необхідними для здоров`я речовинами. У чорниці міститься антиоксидант, який поліпшує роботу мозку і пам`ять, а також сприяє збільшенню концентрації і підвищує ефективність розумової діяльності.

Чорниця багата вітамінами групи В, вітамінами С, Е. У чорниці містяться речовини, що сприяють поліпшенню зору. Багато активних добавок містять екстракт чорниці. Чорниця має безліч корисних властивостей, сприяючи відновленню організму. Кисіль з чорних ягід допомагає при розладі шлунку.

При гепатиті, діареї допоможе сік чорниці. Корисні речовини є і в листі чорниці, в якому містяться органічні кислоти, ефірні олії, дубильні речовини. При запальних захворюваннях п`ють настій чорниці. Плоди чорниці сприяють виведенню токсинів з організму.

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