Чим небезпечні для жінки жирові складки на животі

Протягом багатьох років вважали, що повні жінки мають менший ризик щодо розвитку остеопорозу. Проте медики Массачусетського загального госпіталю і Гарвардської медичної школи в Бостоні виявили, що накопичення внутрішнього черевного жиру насправді має шкідливий вплив на здоров`я кісток у жінок. Абдомінальне ожиріння має бути включено до списку факторів ризику щодо втрати кісткової тканини і остеопорозу, стверджують ортопеди.

Підшкірний жир знаходиться під шкірою, а вісцеральний або внутрішньочеревний жир накопичується глибоко під м`язовою тканиною в черевній порожнині, пояснюють американські лікарі. Генетика, харчування і відсутність фізичних вправ впливають на рівень вісцерального жиру, який зберігається в нашому тілі. Значне скупчення цього виду жиру асоціюється не тільки із зовнішньої повнотою, але і серйозним ризиком серцево-судинних захворювань. Клініцисти встановили, що високі рівні вісцерального жиру в черевній ділянці знижують мінеральну щільність кісткової тканини і згубно впливають на здоров`я кісток, підвищуючи ризик остеопорозу - більше, ніж жир навколо стегон або підшкірний жир.

ami-tass.ru