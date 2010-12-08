У Росії не дозволять клонувати людину
Розроблено законопроект
Мінохорони здоров’я та соцрозвитку Росії розробив законопроект, що забороняє використання біотехнологій для клонування людини.
За словами заступника глави відомства Вероніки Скворцової, наразі правове регулювання біомедичних клітинних технологій у Росії не має системного характеру. Вона додала, що прогалини у законодавстві перешкоджають не тільки забезпеченню охорони здоров`я росіян, а й розвитку зазначених технологій.
Заступник міністра охорони здоров`я зазначила, що законопроект Про біомедичні клітинні технології регулює порядок їх розробки, доклінічних і клінічних досліджень, експертизи та держреєстрації. Документ також стосується питань ввезення та вивезення, виробництва, зберігання, застосування і утилізації продуктів біотехнологій.
Зокрема, новий закон встановлює заборону на використання клітинних технологій з метою клонування людини. Крім того, згідно з текстом документа, клітини, одержувані від пацієнта або донора, не можуть бути предметами комерційних угод.
Скворцова додала, що керівництво МОЗ планує представити проект закону в уряд до кінця 2010 року. Згідно з планами міністерства, в разі прийняття нового закону, він набуде чинності з 1 вересня 2011 року.