У Москві узаконять усну згоду на посмертне донорство

Мешканці Москви зможуть давати усну згоду на вилучення своїх органів після смерті. Відповідні зміни Мосміськдума планує внести до міського законодавства, повідомляє РІА Новости з посиланням на голову думської комісії з законодавством Олександра Семенникова.

Семенников зазначив, що, згідно з чинним федеральним законодавством, росіяни можуть давати згоду на проведення розтину, розпоряджатися органами, визначати місце поховання, а також передавати право розпорядження своїм тілом родичам і близьким в усній або письмовій формі.

Відповідний закон Москви при цьому передбачає, що городяни можуть погоджуватися на розтин або вилучення органів після смерті лише на підставі письмової заяви. "Ми будемо шукати варіанти зміни закону", - заявив Семенников, додавши, що цей процес займе близько двох тижнів.

Проблема нестачі донорських органів і тканин є однією з основних у російській трансплантології. За даними російських фахівців, кількість трансплантацій нирки в РФ відстає від мінімальної розрахункової потреби в 10 разів, печінки - у 20 разів, серця - у 30 разів.

У листопаді 2009 року Мінздоровсоцрозвитку затвердив Порядок надання медичної допомоги методом трансплантації органів. Документ, який регламентує діяльність займаються пересадкою органів і тканин медустанов, покликаний розширити їхні можливості в галузі трансплантації.

medportal.ru