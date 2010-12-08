Як лікувати гастрит

Причини захворювання – неправильне харчування, дія алкоголю, нікотину, харчові отруєння і ін. У інших випадках причиною може стати хвилювання, горе, тривала емоційна напруга, безрозсудне вживання деяких ліків.

Симптоми гастриту – болі під грудьми, нудота, блювота, головний біль і запаморочення (гострий гастрит); відчуття тяжкості в животі, печія, відрижка, болі у серці (хронічний гастрит).

Народні засоби для лікування гастриту:

* Столову ложку подрібненого листя салату посівного (латуку) заварити скл. кип`ятку, настоювати 1–2 години і процідити. Пити по 0,5 скл. двічі на день або по 1 скл. на ніч при хронічному гастриті.

* 100 г сухої трави чебрецю залийте 1 л сухого білого вина, настоюйте 1 тиждень, періодично струшуючи вміст. Доведіть до кипіння і настоюйте, укутавши, 4–6 годин, потім процідіть. Приймайте приготований настій по 30-50 мл 2–3 рази на день до їжі.

* При хронічному гастриті, виразковій хворобі щодня з`їдати натщесерце до 8 г прополісу, ретельно пережовуючи. Курс лікування місяць. При появі алергічної реакції лікування припинити.

* 3 столових ложки ягід обліпихи залити 500 мл води, прокип`ятити під кришкою, процідити, додати на смак мед. Приймати по 2–3 скл. в день перед їжею при захворюваннях шлунку.

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