Дорогі парфуми - коктейль небезпечних хімікатів

Навіть найдорожчі духи містять цілий коктейль небезпечних для здоров`я хімічних речовин, здатних викликати алергію і порушення гормонального балансу. Так вважають американські учені.

Коли представники Товариства боротьби за безпечні косметичні засоби протестували 17 видів духів, виявилось, що, окрім вказаної виробниками 51 речовини, в духах міститься ще 40 різних речовин. У кожних духах міститься в середньому 14 «секретних» інгредієнтів. Особливо багато цих речовин в парфумах Giorgio Armani «Acqua Di Gio» (17), Chanel «Coco» (18) і American Eagle «Seventy Seven» (24).

У кожному флаконі досліджуваних духів містилося приблизно 10 відомих алергенів, здатних стати як причиною головних болів, дерматитів, так і астматичних нападів. Більше всього алергенів знайшли в духах Giorgio Armani Acqua Di Gio (19). Окрім цього, у виробництві духів використовують речовини, здатні порушити гормональний баланс в організмі: у кожному флаконі їх було в середньому чотири. Наприклад, у флакончику духів від Jennifer Lopez J «Lo Glow» їх знайшли сім: шість, що копіюють дію жіночого статевого гормону естрогену, і один, що порушує функцію щитовидки.

В цілому, з 91 інгредієнта духів лише 46 пройшли належне тестування.

likar.info