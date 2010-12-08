Апельсини збивають температуру

Апельсини багаті вітамінами В, С і А. Сприяють очищенню крові, тонізують весь організм, наділяють його життєвою силою і енергією, покращують апетит.

Апельсини містять протицингові речовини і тому запобігають і лікують цингу. Вони також лікують закрепи. Вони корисні при анемії або недокрів`ї, нетравленні, втраті апетиту, слабкості і млявості за рахунок вітаміну В, що міститься в них.

Саліцилова кислота, що міститься в апельсинах, дозволяє з успіхом використовувати ці фрукти при високій температурі. Із старовини відомий рецепт такого напою: 3–4 часточки апельсина заливають 50 мл кип`яченої води кімнатної температури і настоюють протягом тридцяти хвилин.

Для боротьби з мігренню використовують наступний рецепт: неочищені від шкірки апельсини, хрін і чебрець пропускають через м`ясорубку, в одержану масу додають 5–6 столових ложок коньяку, після чого ретельно все перемішують. Чотирикратний прийом сорока грамів такого коктейлю протягом дня запобіжить черговому нападу головного болю!

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