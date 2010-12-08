64-річна жінка народила дівчинку

Про народження дитини у 64-річної мешканки Швейцарії пише сьогодні газета Tages-Anzeiger. Дівчинка, яку батьки назвали Катериною, з`явилася на світ шляхом кесаревого розтину в одному з московських пологових будинків 15 липня 2010.

Зачаття з використанням донорської яйцеклітини відбулося in vitro (у пробірці), теж в Росії, повідомляє видання - у Швейцарії така маніпуляція заборонена законом. Перша спроба була зроблена подружжям три роки тому, але внаслідок перенесеного інфекційного захворювання у жінки стався викидень.

Щасливі батьки, повідомляє видання, говорять, що у них достатньо сил, щоб виростити Катерину. "Вік для нас не грає ніякої ролі. Ми здорові і у формі", - заявив 60-річний батько дівчинки.

glavnoe.ua