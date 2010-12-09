Пташиний спів - універсальні ліки

Заспокоюють, піднімають настрій

Пташиний спів діє різноманітно. Одні трелі заспокоюють і розслабляють, інші піднімають настрій і тонізують. Хтось з пернатих може налаштувати тебе на робочий лад, а хтось гарантує здоровий сон. Головний біль – малинівка, славка. Депресія – соловей, славка. Невроз – щиголь, чиж, славка. Стрес – соловей. Нервова напруга – польовий жайворонок. Спазми в печінці, шлунку, судинах, серце – польовий жайворонок, малинівка. Необхідність настроїтися на плідну роботу – соловей, славка. Аритмія і прискорене серцебиття – канарка, вівсянка, зяблик, дрізд. Неуважність, слабкість – щиголь, чиж. Безсоння – малинівка. Хронічна гіпертонія, мігрень – чорний дрізд.

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