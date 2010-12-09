Пташиний спів - універсальні ліки
10:29, 09 грудня 2010Зарубіжні новини
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Заспокоюють, піднімають настрій
Пташиний спів діє різноманітно. Одні трелі заспокоюють і розслабляють, інші піднімають настрій і тонізують. Хтось з пернатих може налаштувати тебе на робочий лад, а хтось гарантує здоровий сон.
Головний біль – малинівка, славка.
Депресія – соловей, славка.
Невроз – щиголь, чиж, славка.
Стрес – соловей.
Нервова напруга – польовий жайворонок.
Спазми в печінці, шлунку, судинах, серце – польовий жайворонок, малинівка.
Необхідність настроїтися на плідну роботу – соловей, славка.
Аритмія і прискорене серцебиття – канарка, вівсянка, зяблик, дрізд.
Неуважність, слабкість – щиголь, чиж.
Безсоння – малинівка.
Хронічна гіпертонія, мігрень – чорний дрізд.
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