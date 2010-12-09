Які продукти виводять отруту з організму

Знешкоджувати отрути, що потрапили в організм, можна за допомогою спеціальної дієти.

Здатність виводити шкідливі речовини з організму має морська капуста. Її листя на 5% складається з солей альгінової кислоти, які одержали назву «Природних утилізаторів шкідливих речовин». Альгинати зв`язують деякі хімічно активні сполуки, а також солі важких металів. Ті переходять в інертний стан і вже не можуть завдати здоров`ю ніякої шкоди.

Нейтралізувати шкідливі речовини допомагає клітковина, яка міститься в більшості овочів і фруктів. В цьому відношенні справді унікальними властивостями володіє буряк - містить декілька флавоноїдів, які зв`язуються з важкими металами.

І нарешті картопля, зварена в шкірці. Крохмаль не перетравлюється в кишечнику. Він нагадує мережу. У неї-то і потрапляють молекули різних шкідливих сполук – починаючи від нітратів і закінчуючи канцерогенами, що мають в своїй основі циклічну вуглецеву структуру. Отже, варена картопля – це корисний продукт.

realt.ua