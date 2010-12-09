Як позбутися печії

Народні засоби для лікування печії:

* Щоб позбавитися печії, пожуй невеликий шматочок кореневища лепехи і проковтни, запивши водою (або не запиваючи).

* Можна рано вранці з`їсти небагато щавлю кінського - це теж хороший спосіб позбавлення від печії.

* Випити теплої мінеральної води, молока, прийняти палену магнезію.

* Вугільний порошок, прийнятий з водою, також знищує печію.

* Печія зникне, якщо приймати по 80–100 г яблучного оцту безпосередньо перед їжею 1 раз на день впродовж 2–3 тижнів.

Дієта. Особам, що часто мають печію, рекомендується їсти натщесерце гречану кашу, пити багато очищеної води, менше вживати гострої, жирної і смаженої їжі, тваринні жири замінити рослинними.

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