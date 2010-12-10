Недосипання може бути корисним

Вчені з Японії з`ясували, що недосипання допомагає позбутися негативних спогадів. Про те, що позбавлення сну (депривація) негативно позначається на властивостях пам`яті, відомо давно. Так, сон необхідний для переходу інформації з короткочасної пам`яті в довготривалу і, відповідно, відіграє важливу роль у процесі запам`ятовування. Але далеко не про всі події зі свого життя хочеться пам`ятати. Японські дослідники поставили своєрідний експеримент. Вони показували волонтерам серію відеороликів із автомобільними аваріями і зі спокійною їздою, а потім поділили випробовуваних на дві групи. Одній - надали можливість виспатися, а іншу позбавили сну.

З`ясувалося, що люди з першої групи краще пам`ятали подробиці всіх аварій і не могли досить довгий час сісти за кермо автомобіля. А ось досліджувані, яких позбавили сну, дороги абсолютно не боялися.

"Депривація після стресової події запобігає розвитку посттравматичного синдрому. Можливо, отримані нами результати допоможуть у розробці нового способу боротьби з посттравматичним стресовим розладом", - говорить один з авторів дослідження Кенісі Кіруяма (Kenichi Kuriyama).

rian.ru