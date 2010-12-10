Об'їдаються ті, хто недосипає

За словами медиків, людям, охочим на роки зберегти струнку фігуру, слід переконатися, що вони одержують достатньо сну. У недавно проведеному дослідженні група французьких медиків встановила, що молоді люди, які не висипають 8 годин на добу, схильні до переїдання.

Французькі медики з Європейського наукового центру в місті Діжон (Франція) говорять, що зв`язок недосипання і переїдання відомий лікарям вже років десять, але пояснити його достовірно поки так ніхто і не зміг. "Всім відомо, що людство в глобальному масштабі стрімко повніє, в той же час люди під впливом сучасного способу життя стали значно менше спати", - говорить автор дослідження доктор медичних наук Лорен Брондель.

За її словами, дослідження на практиці підтверджують, що показник тривалості сну і індекс маси тіла знаходяться в зворотній залежності один від одного - чим менший перший, тим вищий другий.

newsland.ru