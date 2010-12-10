Що загрожує народженим взимку

Американські учені виявили сумну закономірність: діти, що з`явилися на світ взимку, в майбутньому швидше за все матимуть проблеми з психікою. Депресія і навіть шизофренія зустрічаються найчастіше саме у «зимових» людей.

Результати досліджень, проведених в університеті Вандербільта в Теннессі, демонструють, що народжені в темноті і холоді стикаються з порушеннями біоритмів, що у свою чергу служить причиною психічних розладів.

Проте є і інша думка. Фахівці з інституту Макса Планка стверджують, що люди, що народилися в грудні, мають більше шансів дожити до глибокої старості. Цікаво, що при цьому «зимові» люди рідше стикаються з хворобами серця і судин, раком і діабетом. Виходить, що взимку народжуються психи-довгожителі. А ось в лютому і березні частіше народжуються алергіки.

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