7 найкорисніших "корінних" продуктів

Щоб зберегти здоров`я взимку, необов`язково купувати дорогі овочі і фрукти, які доставляють з дальніх країн. У наших магазинах цілком можна знайти «корінні» продукти, споживання яких не тільки додасть здоров`я, але і заощадить кошти. Список з семи таких продуктів представила газета «Аргументи і факти».

Буряк

Буряк по праву називають лідером за вмістом йоду. Саме цим обумовлений благотворний вплив на щитовидну залозу. Крім того, цей коренеплід містить масу мінералів, такі як кальцій, калій, магній, цинк і залізо, а також вітамінів — А, С, В1, В6, Е і РР. У буряці також є амінокислоти, ензими, які нормалізують роботу ШКТ. Правда, цей овоч не рекомендується хворим цукровим діабетом, людям із слабкими нирками, а також гіперфункцією щитовидки.

Чорниця

Про те, що чорниця здатна зміцнювати сітківку очей, знає багато хто, проте цим її корисні властивості не обмежуються. Дослідження міністерства сільського господарства США показало, що чорниця також багата птеростилбеном — антиоксидантом, який міститься у винограді і червоному вині. Чорниця знижує рівень холестерину і цукру в крові, попереджає розвиток варикозу, зміцнює капіляри і допомагає справитися з інфекціями сечостатевих шляхів.

Щоб відчути всі ці корисні властивості, необхідно з`їдати щодня півсклянки ягоди або 2 склянки чорничного йогурту.

Капуста

Головна перевага капусти — це великий вміст марганцю і омега-3 жирних кислот. Крім того, в ній міститься немало харчових волокон, які необхідні для нормального травлення. Капуста також вважається продуктом з так званою «негативною калорійністю», оскільки на її переробку організм витрачає більше енергії, ніж одержує.

Дослідження учених виявили, що капуста також є одним з сильних природних борців з раком.

Журавлина

Журавлина — відмінний засіб проти різного роду інфекцій, зокрема респіраторних. Компоненти проантоцианидина допомагають журавлині запобігати розмноженню бактерій в клітинах сечостатевої системи. Крім того, ця ягода захищає від виразки шлунку, притупляє запальні процеси і навіть перешкоджає утворенню зубного каменя, за що журавлину називають улюбленою ягодою стоматологів.

Гарбуз

Багатий на харчові волокна гарбуз дуже корисний при порушеннях обміну речовин, а також при таких захворюваннях, як атеросклероз, сечокам`яна хвороба і різні дисфункції печінки.

Тим, хто хоче позбавитися зайвої ваги, варто почастіше їсти гарбуз. Всього 100 грамів цього незвичайно корисного овоча містить всього 25 кілокалорій.

Фундук

Фундук чудово вгамовує голод і допомагає при хронічній втомі, укріплює серце і забезпечує організм вітаміном Е, необхідним для здорового волосся. Крім того, фундук вже давно використовують в народі для посилення чоловічої потенції.

Горобина

У горобині поєднуються вітаміни С, Р, А, В, Е і К, а також каротин, сорбіт, мідь і залізо. Горобина має відмінні жовчогінні і антибактеріальні властивості, а також здатна зупиняти сильні кровотечі. Краще всього горобина бореться з вірусами, оскільки зміцнює імунітет.

Крім всього іншого, чорноплідна горобина здатна підвищувати тонус кровоносних судин і знижувати артеріальний тиск.

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