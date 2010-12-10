3 основні ознаки довгожителя

Медики описали типаж людини, яка може прожити довго. Західні психологи і медики назвали індикатори тривалості життя людини. Виявляється, дізнатися, скільки років життя відведено людині, можна з його поведінки, зокрема по рукостисканню.

Був проведений експеримент за участю 50 000 добровольців у віці 18-80 років з 33 країн світу.

Вдалося з`ясувати, що люди, які впевнено і міцно тиснуть руку, мають більш міцним здоров`ям, ніж прихильники слабкого рукостискання.

Серед інших індикаторів тривалості життя і здоров`я: швидкість мовлення, здатність тримати рівновагу, швидкість реакції, повідомляє Sky News.

Наприклад, якщо людина 60 років швидко встає зі стільця, впевнено тримає рівновагу і швидко розмовляє, то це означає, що у неї міцне здоров`я, вона проживе ще довго і рання смерть їй не загрожує.