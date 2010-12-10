У чоловіка виріс другий череп

Британські медики випадково зробили сенсаційне відкриття. Виявляється, кістки черепа здатні відновлюватися. Це на власному досвіді довів 72-річний пенсіонер з Туманного Альбіону.

У 1955 році Гордон Мур потрапив в страшну аварію. Лікарі буквально витягнули його з того світу. Пошкоджену лобову кістку довелося видалити, на її місце поставили титанову пластину.

Недавно чоловік відчув себе погано: його мучили головні болі. Він звернувся по кваліфіковану допомогу. Медики вирішили, що почалося запалення, треба змінити пластину. Під час операції, видаливши стару пластину, хірурги прийшли в шок: хворому не знадобився штучний череп, оскільки у нього за ці роки виріс власний. Причому кістка в точності повторила контур пластини.

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