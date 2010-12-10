Запорука довголіття найстарішої мешканки Данії

Данчанка Тиру Конгсе, що проживає у околицях міста Роськільде, відзначила нещодавно 109-й день народження.

Згідно місцевій газеті "Роськільде Авіс", Конгсе - головний довгожитель північного королівства. Вона з`явилася на світ в 1901 році, коли президентом США був Теодор Рузвельт, рейхсканцлером Німеччини - Бернхардт фон Бюлов, а імператором Росії - Микола ІІ.

Данією тоді управляв прем`єр-міністр Ханібал Сехестед - останній прем`єр, призначений королем, оскільки потім ця прерогатива була передана парламенту.

Хоча останніми роками Конгсе стала слабкіша, відзначає "Роськільде Авіс", для її віку вона себе чудово почуває. Її син вважає, що хорошим здоров`ям вона зобов`язана дбайливому догляду в будинку для пристарілих і рибній дієті, якої дотримується вже багато років.

ami-tass.ru