Сік вишні - натуральне снодійне
13:11, 10 грудня 2010Зарубіжні новини
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Нешкідливий засіб
Американські учені, грунтуючись на результатах дослідження, рекомендують використовувати вишневий напій як нешкідливий снодійний засіб.
Виявилось, що випробовувані, які пили натуральний вишневий сік, спали на 17 хвилин довше за учасників з другої групи, передає vrach.tv.
За словами фахівців, снодійний ефект соку вишні викликаний високим вмістом в напої мелатоніну, гормону, який контролює добовий цикл сну.
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