У око вставляють алмаз

Австралійські учені з Мельбурнського університету планують використовувати алмази для виготовлення функціональних очних протезів.

Прототип пристрою вже виготовлений, почати його клінічні випробування планується до 2014 року. Уряд Австралії вже інвестував в програму досліджень 51 млн. доларів.

Учені вибрали алмаз унаслідок його виняткової твердості і довговічності. Розмір прототипу не перевищує декількох міліметрів. Його поміщатимуть хірургічним шляхом в око пацієнта. Для того, щоб дещо понизити вартість, при виготовленні імплантатів використовуватимуться штучні алмази. Учені сподіваються, що їх винахід проведе таку ж революцію, як і слуховий апарат.

likar.info