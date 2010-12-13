Кориця врятує від діабету

Американські учені прийшли до висновку, що кориця захищає від діабету і хвороб серця.

Експерти провели дослідження за участю 22 пацієнтів - тих, що страждали ожирінням. Перша група учасників щодня випивала по 250 міліграм водного розчину з корицею, а друга група одержувала плацебо.

В результаті тестів виявилось, що у тих, хто пив воду з корицею, концентрація антиоксидантів в крові виросла з 13 до 23%, а рівень цукру знизився.

Ученим необхідно провести ряд додаткових тестів, щоб довести, що вода з корицею допомагає тим, що має зайву вагу і страждаючим ожирінням скорочувати окислювальний стрес і знижувати концентрацію глюкози в крові.

likar.info