Тату розповість про здоров'я

Вчені з Північно-Східного університету США розробили спеціальні тату, які стежитимуть за здоров`ям людей.

Ці тату повідомлятимуть свого господаря про проблеми браку в організмі тієї або іншої речовини. Поки учені розробили тільки ті тату, які здатні повідомляти про брак натрію, але надалі планується розпізнавання датчиками і глюкози.

Зараз дослідники проводять експерименти з тату над тваринами. Їм вводять під шкіру мікросенсори, що складаються з найдрібніших полімерних частинок, які при недоліку речовини починають світитися і що менше речовини буде в організмі, то яскравішим буде малюнок.

За словами учених, незабаром подібну процедуру можна буде проводити над людьми, які страждають цукровим діабетом. Такі татуїровки зможуть розпізнавати пониження або підвищення глюкози в крові і подавати світлові сигнали. Таким пацієнтам не доведеться здавати кров щодня, а лише поглядати на тату і міняти чорнила раз в тиждень.

likar.info