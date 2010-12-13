Вправи допоможуть вам прибрати зайвий жир, що накопичився, з проблемних ділянок шкіри. Не варто дуже старатися і робити їх над силу. Краще зробити стільки, скільки зможете, а наступного дня дещо збільшити кількість повторень.

Вправи для виконання лежачи.

Перша вправа – лягаєте на підлогу, на спину.Ноги, зігнувши коліна, також поставте на підлогу.Обидві руки повинні лежати уздовж тіла.Почніть вправу, згинаючи тіло так, щоб рукою торкнутися п`яти. Це схоже на звичайні нахили, тільки лежачи. Вправа виконується так, щоб по черзі торкатися руками п`ят ніг.

Друга вправа – положення на підлозі залишається тим же.Руки прибираємо за голову.Напружуючи прес, піднімайтеся так, щоб лівий лікоть торкнувся правого коліна. Повертайтеся в початкове положення і повторюйте рух для іншої пари - правий лікоть - ліве коліно. Вправа виконується поволі.

Третя вправа – положення на підлозі не міняємо.Напружуйте прес, одночасно повертаючи корпус наче прагнучи торкнутися правим ліктем лівого коліна. Ноги не відривайте від підлоги. Повертайтеся в початкове положення лежачи і повторіть вправу для іншої сторони.

Якщо у вас є можливість займатися на турніку, то виконуйте наступну вправу. Повисніть на турніку.Піднімайте ноги до грудей, згинаючи коліна і обертаючи тіло. Робіть вправу повільно і піднімайте коліна максимально високо. Обертати тілом необхідно одночасно з підняттям колін. Не забувайте про це. І пам`ятайте, що кількість повторень встановлюєте ви собі самі у міру своїх сил. За допомогою цих легких вправ і наших рекомендацій, ви дізналися, як швидко зменшити живіт і боки.

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