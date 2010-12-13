Ви хропете? Перевірте серце

Людям, які голосно хропуть і довго не можуть заснути, потрібно терміново звернутися до кардіолога, а потім і до інших вузькопрофільних фахівців. До такого висновку прийшли дослідники Університету Піттсбурга, які протягом трьох років перевіряли більш як 800 людей, що мали проблеми зі сном.

Виявилось, що для хропунів ризик серцевих нападів і розвитку хвороб серця і судин був удвічі вищий, ніж для тих, хто спав спокійно і засинав без проблем. Причому серце стало не єдиним "тонким місцем" для людей з проблемами сну.

Вони, як з`ясувалося, більш схильні до розвитку діабету і чинників так званого метаболічного синдрому - загального збою організму, що може привести до непередбачуваних наслідків, аж до смерті.

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