Як правильно мити голову
08:37, 14 грудня 2010Зарубіжні новини
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Три прості правила
Тріхологи рекомендують мити голову раз на три-чотири дні. Волосся швидко звикає до заданого ритму. Але мити потрібно «за правилами».
По-перше, мити голову потрібно теплою, але у жодному випадку не гарячою водою, яка надмірно стимулює роботу сальних залоз.
По-друге, якщо є можливість - не мийте волосся водою з-під крана. Вона дуже жорстка. Для миття голови краще використовувати кип`ячену або фільтровану воду.
По-третє, ніколи не розчісуйте мокре волосся, оскільки так воно легко травмується. Спочатку підсушіть.
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