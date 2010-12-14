Як правильно мити голову

Тріхологи рекомендують мити голову раз на три-чотири дні. Волосся швидко звикає до заданого ритму. Але мити потрібно «за правилами».

По-перше, мити голову потрібно теплою, але у жодному випадку не гарячою водою, яка надмірно стимулює роботу сальних залоз.

По-друге, якщо є можливість - не мийте волосся водою з-під крана. Вона дуже жорстка. Для миття голови краще використовувати кип`ячену або фільтровану воду.

По-третє, ніколи не розчісуйте мокре волосся, оскільки так воно легко травмується. Спочатку підсушіть.