У Туркменії ніяк не настане зима, зацвіли троянди та іриси

У Туркменії ніяк не настане зима. Сьогодні опівдні, за повідомленням національного Гідрометцентру, у столиці повітря прогрілося до 25 градусів. Близько 20-23 градусів тепла було і увесь минулий тиждень, такі ж прогнози на найближчі дні.

Лише на початку грудня кілька днів було похмуро - 8-10 градусів тепла вдень і до мінус 1-5 вночі. Таке аномальне тепло спровокувало у деяких плодових і квіткових рослин весняний настрій, повідомили в Ботанічному саду столиці. Знову почали зав`язуватися бутони у троянд та ірисів, з`явилися бруньки і навіть конуси молодих листків на деяких деревах. Це означає, що в календарну весну ці рослини вже не матимуть сильну енергетику цвітіння.

Холоди обов`язково будуть, обіцяють туркменські синоптики, прогнозуючи їх у січні і лютому. Найхолоднішим часом у Туркменії вважається початок лютого - його середня температура мінус 2 -10 в столиці і до 25 морозу в північних областях країни.

ami-tass.ru