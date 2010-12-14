Чим небезпечні антикварні речі?

Багато людей вважають за краще декорувати інтер`єр старими речами, купленими на блошиних ринках, і мають безліч прикрас і предметів одягу з секонд-хенду в своєму гардеробі. Тим часом, подібні речі можуть містити кінську дозу токсичного свинцю, попереджають експерти з Університету Нью-Йорка, Університету штату Орегон і Каліфорнійського університету.

У "чорний список" також потрапили старі дитячі іграшки і кухонне начиння. В ході дослідження там учені зафіксували концентрацію свинцю, що перевищує показники норми більш ніж в 700 разів. Особливо старі речі несуть найбільшу небезпеку.

Фахівці підкреслюють: регулювати продаж на блошиних ринках, в антикварних магазинах і через Інтернет-аукціони вельми скрутно, адже грунтуючись на візуальному аналізі, не можна нічого сказати про склад. У особливій небезпеці знаходяться діти. На думку учених, саме малюків варто захищати від контакту з антикваріатом, втім, як і утриматися від використання старих предметів при приготуванні їжі.

newsland.ru