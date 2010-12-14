Хочете швидко скинути вагу? Професор Марк Хауб з Університету штату Канзас пропонує зробити це за допомогою незвичайної дієти під назвою "Перекуси кексом". Учений пропонує вживати в їжу продукти, які зазвичай знаходяться під забороною у дієтологів: солодощі, солодкі пластівці, мюсли в меді, чіпси.

Отже, професор упевнений: важливо не те, що ви їсте, а яку кількість калорій споживаєте. Його дієту випробував на собі співробітник The Daily Mail. Основним компонентом раціону стали солодкі бісквіти, наповнені кремом, під назвою Twinkies. У день чоловік з`їдав по п`ять – шість таких кексів і чіпси, що рівнялося 1700 калоріям. При цьому медики радять дорослому чоловікові споживати щодня 2550 калорій.

Отже, протягом двох тижнів журналіст починав свій день з двох чашок чорної кави і миски солодких пластівців. До речі, сам творець дієти Марк Хауб не радить їсти подібні продукти перед дітьми, щоб не привчати їх до хворої їжі.

Отже, до двох годин дня від подібного сніданку у співробітника The Daily Mail розболілася голова. Він вирішив прилягти і пожувати бісквітні рулети Mars і шоколадний батончик. Далі йшов протеїновий коктейль, а на вечерю тарілка брокколі з морквою і в доважок солодкий батончик і знову кремові бісквіти, що були вранці.

За словами чоловіка, він відчував себе голодним, проте кількість калорій вже дійшла до межового значення, допустимого в рамках дієти. Його постійно переслідувало бажання накинутися на овочі і фрукти, а бажання торкатися до нездорових продуктів тануло з кожним днем.

Тим часом, скинути вагу вдалося. Перевірка у лікаря показала: дієта "Перекуси кексом" допомогла скинути майже п`ять кілограмів. До цього інші дієти не давали скинути і кілограма. Проте загальний стан чоловіка погіршав. Він страждав від головних болів і млявості. Позбавившись подвійного підборіддя, пухких щік і п`яти сантиметрів в обхваті талії, "випробувач" заробив підвищений холестерин і запалення печінки.

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