Сидяча робота на третину скорочує життя жінок

Американські дослідники стверджують, що сидяча робота значно скорочує життя, підвищуючи ризик передчасної смерті.

Учені провели дослідження, в якому брали участь 123 тис. осіб середнього віку. Частина з учасників експерименту страждали від ракових, серцево-судинних захворювань і проблем з легенями. За випробовуваними спостерігали 13 років, повідомляє medicinform.net.

Виявилось, що жінки, які сидять більш як 6 годин в день, збільшують ймовірність передчасної смерті на 37% в порівнянні з тими представницями прекрасної статі, які сидять менш як 3 години щоденно. За даними дослідників, ризик передчасної смерті у чоловіків з сидячим способом життя нижчий, ніж у жінок і складає 18%.

Експерти підкреслюють, що навіть один день тривалого сидіння здатний викликати значні зміни в обміні речовин.

focus.ua