Хвоя не пустить грип на поріг

Відома цілителька і знавець трав Наталія ЗЕМНА під час недавнього приїзду до Вінниці дала пораду вінниччанам, як уберегтися від грипу, який поволі насувається на нас.

— Нас вже лякають епідемією грипу, — говорить Наталія Земна. — Щоб його не пустити на поріг, треба, знову-таки, знати, як це робити і не лінуватися. Адже все для запобігання і лікування грипу є під руками.

Перш ніж вийти на вулицю, поклопочіться, щоб слизисту оболонку захистити жиром, хоч би олією. Повернувшись додому, добре вимийте руки з милом. Так само — обличчя, очі. Прополощіть порожнину рота. Можна підсоленою водою або з содою і з соком лимона. Навіть з хріном. Як тільки починаєте чхати, негайно промивайте ніс, закапуйте соком алое, каланхое.

Що вбиває віруси? Принесіть хвойні гілки. Час від часу розтирайте їх, щоб виділявся запах. Треба використовувати багато часнику. Але не всі його можуть споживати. Тому їжте цибулю.

Чай пийте, але не з м`яти і меліси, оскільки вони розслабляють організм, а нам потрібно тримати його в тонусі. З малини, калини. Навіть з листям, якщо збереглося. Можна і гілочки ламати з цих дерев. І з вишні теж. І заварювати з них чай. Дуже корисна чорна смородина. Як і плоди граната. Треба жувати навіть кісточки.

newsland.ru