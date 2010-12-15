Що таке герпес i як відбувається зараження?

Герпес викликається вірусом простого герпесу, одним із вірусів, що найважче піддається лікуванню. Виділяють два основних типи цього вірусу: вірус простого герпесу 1 (ВПГ-1) і вірус простого герпесу 2 (ВПГ-2). Такі віруси можуть інфікувати людину окремо або разом.

Оральний герпес (звичайно це ВПГ-1) передається при близькому контакті з хворою людиною під час поцілунку або при використанні його посуду. Генітальний герпес (звичайно це ВПГ-2) найчастіше передається при статевому контакті.

Якщо після потрапляння в організм вірус не знищується імунною системою, то він проникає усередину клітини шкіри людини і починає процес розмноження. На цій стадії немає ніяких симптомів захворювання. Після початку розмноження вірусу клітки починають руйнуватися і тоді з`являються симптоми захворювання: запалення, заповнені рідиною пухирці і ранки. Після цього віруси попадають у нервові клітки людини і потрапляють у нервові сплетення (ганглії), де і залишаються в неактивній формі. Через якийсь час процес розмноження вірусу повторюється, викликаючи у хворого ті ж симптоми хвороби.