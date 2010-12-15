Тибетський рецепт молодості

Взяти по 100 г ромашки, звіробою, безсмертника, березових бруньок, подрібнити і закрити кришкою. Увечері одну столову ложку суміші залити окропом (0,5 л), настоювати протягом 20 хвилин і процідити через тканину. В одну склянку настою додати чайну ложку меду і випити перед сном. Після цього нічого не їсти і не пити. Вранці підігріти залишки настою, щоб він став теплим, додати чайну ложку меду і випити за 15-20 хвилин до сніданку. Так робити щодня, поки не закінчиться суміш. Курс омолодження повторити через п`ять років.

Результат: покращиться обмін речовин, організм очиститься від жирових і вапнякових відкладень, кровоносні судини стануть еластичними, профілактика склерозу, інфаркту, гіпертонії, зникне шум у голові, запаморочення, відновиться зір, покращиться загальне самопочуття організму.