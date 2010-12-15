Для серцевого нападу досить однієї сигарети

Однією сигарети досить, щоб викликати серцевий напад - і навіть якщо її курить хтось інший, повідомляє Міністерство охорони здоров`я США.

Всім відомо, що куріння з часом нерідко викликає рак легенів, однак негативні наслідки отруєння нікотином можуть проявитися і відразу. Адже з кожним затягуванням людина отримує близько 7000 хімічних речовин, що відразу отруюють усі органи курця.

Фахівці попереджають, що викурена сигарета здатна викликати серцевий напад у людей з закупореними артеріями. Те ж саме стосується й пасивного куріння.

Сигаретний дим, проникає у кровоносні судини, звужуючи їх, і змінює хімічний склад крові, роблячи її більш в`язкою. Від цього всього лише один крок до утворення тромбу.

«Ніколи не пізно кинути палити, - нагадує міністр охорони здоров`я США Регіна Бенджамін. - Навіть якщо вам 70 або 80 років, відмова від паління все одно допоможе вашому здоров`ю ».

З тих пір як в 2003 році в місті Пуебла, штат Колорадо, заборонили куріння у всіх громадських місцях, кількість людей, кілбкість госпіталізованих з серцевим нападом, скоротилася на 41 відсоток.

Щороку від захворювань, викликаних курінням, в одній тільки Америці помирає близько 443 000 людей. Незважаючи на те, що кількість курців різко зменшилася з тих пір, як в 1964 році Міністерство охорони здоров`я оголосило, що куріння призводить до смерті, 46 мільйонів дорослих американців все ще палить. Кількість пасивних курців набагато перевищує це число.

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