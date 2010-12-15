Родзинки захищають зуби

Американські фахівці радять підсолоджувати їжу родзинками, які, на відміну від звичайного цукру, не шкодять зубам і не сприяють розвитку карієсу.

У дослідженні учених взяли участь діти у віці від 7 до 11 років. Вони спробували декілька видів пластівців з родзинками: з цукром, із замінником цукру і без цукру. Потім у малюків зміряли рівень кислотності в ротовій порожнині. Всі готові сніданки сприяли появі кислоти на зубах протягом 30 хвилин. Але родзинки не дозволили вмісту кислоти досягти небезпечного рівня.

За словами дослідників, родзинки не містять небезпечних цукрів, які так люблять бактерії, що мешкають в порожнини рота і небезпечні для зубної емалі кислоти, що проводять. Крім того, природні компоненти родзинок стримують ріст небезпечних бактерій і захищають не тільки від карієсу, але і від хвороб ясен, передає vrach.tv.

focus.ua