Народні засоби від запалення горла

1. Двічі в день робити полоскання наступним розчином: у кавовій чашці води розчинити щіпку нашатиря.

2. Для полоскань горла використовувати воду з оцтом, густий сік шовковиці, вичавлений сік незрілого винограду, настій квіток гранатнику, а також відвар незрілих сушених фініків з медом.

3. Сильну дію має вичавлений сік свіжих горіхів і свіжий сік троянд.

4. Ще ефективніше діють відвар мирту, жолудів, настій горіхової шкаралупи, вода, в якій довго варили чечевицю і терпку айву.

5. Якщо мигдалини і язичок збільшилися, їх можна помазати пір`їнкою, змоченою лікарськими мазями і настоями. Для цієї мети підходять настої троянди і насіння пасльону.

6. Корисну лікувальну мазь можна приготувати з шафрану і камфари, а також з вичавленого соку солодкого граната, стовченого разом із шкіркою і шостою частиною меду. Це прекрасні мазі.

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