Реабілітолог та дослідник Костянтин СТАСЮК, який встановив низку рекордів надможливостей людського організму, заявляє, що традиційний біг є «бігом-вбивцею».

Про це К.СТАСЮК сказав під час прес-конференції в УНІАН “Відродження мистецтва характерницького бігу: надлюдська фізична сила і неймовірна витривалість стає реальністю.”

“Біг в традиційній формі – це біг-убивця”, - підкреслив він.

За словами дослідника, ним розроблено власну систему координованого бігу, яка змінює всі уявлення про можливості людини під час бігу. Як стверджує К.СТАСЮК, надможливості людини під час бігу за його методикою виявляються за рахунок досконалої роботи опорно-рухового апарату, що дозволяє в динаміці руху зменшувати вагу тіла відносно землі, тобто використовується концепція часткової левітації.

Як результат, за його словами, зменшується тиск на м`язи і суглоби, підвищується рухливість, швидкість і прискорення тіла значно зростає, що призводить до гармонізації серцево-судинної системи. Також всі ці перетворення ведуть до мінімізації енергозатрат організму та зменшують ризик травматизму. На підтвердження своїх слів під час прес-конференції дослідник представив відеоматеріали з демонстрацією елементів своїх біоантигравітаційних рухів паралельно з традиційними рухами професійних спортсменів, а також показав спеціально створене ним гравітаційне взуття.

К.СТАСЮК відзначив, що подібні технології представленого ним бігу використовувалися легендарними козаками-характерниками і японськими ніндзя.

“При звичайному бігу у людини відбувається звуження судин. Наприклад, у дітей є багато ущільнень на спині, в ногах. І кровоносна система серця прокачує кров не усюди... Те саме з футболістами. Чому вони вмирають? Легкоатлети, відзначте, не вмирають, бо в них циклічний біг. У футболістів - аритмічний біг, вони втомлюються, судини стискаються до граничної межі. Але якщо відбувається прискорення, треба різко рвонути, кров вчасно не надходить у серце і відбувається його зупинка. Необхідно припинити цю практику смертей у футболі і в школах. І ми ті, які повинні відкрити людям очі”, - пояснив К.СТАСЮК.

Методика дослідника спрямована на те, щоб був нормальний кровообіг в усіх частинах тіла і в тканинах. За його словами, різноманітні ущільнення в організмі спричиняють зневоднення, через що припиняється подача крові, що призводить до атрофування тканин. Водночас методика К.СТАСЮКА – це система правильних рухів, що зменшує ущільнення в тілі, воно наповнюється вологою і припиняються всі “згубні процеси в організмі” – хвороби, старіння. За його поясненням, при традиційному бігу людина біжить у положенні стійкої рівноваги, нова форма бігу зумовлена тим, що рух здійснюється вже в положенні нестійкої рівноваги.

“За моєю технологією бігу відбувається не звуження, а розширення судин і відбувається парадокс – чим більше людина рухається, чим більше витрачає на це часу, тим більше розширюються судини. Уявіть, як будуть бігати футболісти, коли в них тільки наприкінці другого тайму почнеться повноцінно забезпечуватись кровообіг”, - зазначив К.СТАСЮК.

Дослідник також повідомив, що в січні планує представити громадськості й нову методику боксу, за якої так само, як і під час біогравітаційного бігу, у людини не з’являється втома та задишка.

“Світ зрозуміє, що трошки треба змінюватися. І бокс XIX століття він скоро закінчиться, так само, як і біг”, - впевнений К.СТАСЮК.

Він сподівається, що держава і громадськість звернуть увагу на ці речі та відреагують певним чином.

Як зазначалося на прес-конференції, на сьогодні К.СТАСЮК є керівником кількох реабілітаційних центрів дітей-інвалідів у Львові та Конотопі.