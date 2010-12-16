Уява допоможе скинути вагу

У цьому переконалися європейські дієтологи після серії нехитрих експериментів. Одним добровольцям перед їжею пропонували в думках з`їсти улюблену страву якомога більше разів. Інших відразу ж посадили за стіл.

Ті, кому довелося пофантазувати на кулінарні теми, віднеслися до їжі спокійніше і у результаті поглинули менше, ніж учасники дослідів, що стали їсти без роздумів.

По словах учених, це чиста психологія. Обжершись в думках, ти в реальності вже не станеш перенавантажувати шлунок. Легке насичення завдяки підсвідомості почне наступати ще до того, як перший шматочок опиниться в роті.

1tv.ru