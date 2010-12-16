Народні засоби для лікування кашлю

* 500 г очищеної ріпчастої цибулі подрібнити, додати 400 г цукру і варити на слабкому вогні в 1 л води 3 години. Потім остудити, додати 50 г меду, перелити в пляшку і закупорити. Приймати по 4–6 столових ложок в день після їжі.

* Бразильці пропускають стиглі банани через сито, потім кладуть натерту масу в каструлю з гарячою водою в пропорції: 2 банани на 1 чашку води з цукром. Знову підігрівають і п`ють цю суміш.

* Увечері дрібно поріжте велику цибулину, засипте її 2 столовими ложками цукру. До ранку ліки будуть готові. Протягом дня з`їжте все. Лікуйтеся декілька днів підряд, і кашель мине.

* Виберіть пузату чорну редьку з хвостиком, зріжте верхівку і вийміть внутрішню частину на третину. Покладіть в поглиблення небагато меду так, щоб залишилося місце для соку, що виділявся. Редьку опустіть в склянку з водою хвостиком вниз. Коли через 3– 4 години набереться сок, випийте його і знову покладіть мед.

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