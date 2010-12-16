Нерозділена любов розбиває серце
10:04, 16 грудня 2010Зарубіжні новини
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А любов притуплює біль
Фахівці вивчили анкети більш як 5 тисяч представників обох статей у віці від 18 до 60 років. Учасники відповідали на питання про хронічні захворювання, такі як артрит, болі в спині або шиї, часті або сильні головні болі, сезонні алергії, а також інсульти і інфаркти.
Виявилось, що учасники, які відчували себе невпевнено у стосунках, уникали бути поряд з іншими людьми і мали вищий ризик розвитку ряду хронічних захворювань, включаючи проблеми з серцем.
Тим часом, група американських учених з Медичного центру Стенфордського університету прийшла до висновку, що романтична любов притуплює фізичний біль.
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