Епідемія холери на Гаїті забрала життя 2,4 тис. осіб

Число жертв епідемії холери на Гаїті перевищило 2,4 тисячі осіб.

Про це заявив генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун, який також відзначив необхідність проведення незалежного розслідування початкових джерел і причин захворювання, повідомляє “Газета.ру”.

Раніше Міністерство охорони здоров`я Гаїті повідомляло про 2013 випадків смерті.

За прогнозами Панамериканської організації охорони здоров`я, в найближчі два місяці число хворих на Гаїті може перевищити 400 тисяч осіб.