Чим небезпечні "швидкі" каші?

У лабораторії куплені каші перевіряють за показниками безпеки, перш за все на вміст важких металів — свинцю і кадмію. Нагадаємо, що вони здатні накопичуватися в організмі і вражати нервову систему, викликати серйозні проблеми з нирками і кістковою тканиною. Основне джерело свинцю — це вихлопи автотранспорту, а поля із зерновими культурами у нас дуже часто розташовані уздовж автодоріг... Кадмієм овес «збагачують» промислові підприємства, а крім того, мінеральні і органічні добрива, які вносяться до грунту.

Готова вівсянка повинна бути білого кольору з відтінками від кремового до жовтого. Каші з наповнювачами набувають кольору доданих в них ягід або фруктів.

Пластівці можуть повністю розварюватися — це допускається. У кашах з наповнювачами, природно, повинні бути присутніми шматочки фруктів. А ось присмаку затхлості, гіркоти і тим більше цвілі у вівсянці бути не повинно (це говорить про те, що продукт неправильно зберігали або для його приготування використовували неякісну сировину).

Експерти радять споживачам уважно читати склад продукту, вказаний на упаковці. Якщо на пачці написано, що каша містить сухі вершки, це зовсім не означає, що з порцією вівсянки ви одержите натуральне (нехай навіть сухе) молоко. Багато виробників використовують при виробництві замінників вершків рослинну сировину — наприклад, кокосову олію.

Знайте також, що словосполучення «ароматизатор, ідентичний натуральному» говорить про те, що в кашу поклали не натуральну, а синтетичну добавку. У будь-якому випадку вибір за вами: варити традиційну вівсянку на коров`ячому молоці або користуватися напівфабрикатами.

newsland.ru