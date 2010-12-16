Що їсти, щоб зник живіт

Дієта для живота допоможе вам зробити живіт пружним і плоским, позбавитися зайвих складок на боках. Як це зробити? Дуже просто.

1. Відмовтеся від солі, вживайте трохи менше продуктів, від яких округлюється живіт (білий хліб, тістечка, здоба і т.д.).

2. Їжте помалу і регулярно.

3. Споживайте більше лимонного соку, апельсинів і крес-салату.

4. Пийте більше води і менше кави.

Зразкове меню дієти для живота: сніданок: 125 грам дієтичного йогурту, апельсин. Або: яйце некруто, два хрусткі хлібці; обід: 250 грам курячого м`яса без шкіри або риби, овочевий салат; вечеря: біфштекс, приготований на грилі або на сухій сковороді, 75 грам пареної квасолі, апельсин.

Закуски (кожен день—два): шоколадний батончик; тарілка супу без м`яса (краще овочевого). Обід і вечерю можна міняти місцями, якщо вам так більше подобається або якщо ви не любите одноманітності.

Дієта для живота, проте, не підійде ледачим людям, оскільки, дотримуючись її, потрібно ще і виконувати вправу, описану нижче:

1. Сядьте на стілець, випряміть спину, притисніть ступні до підлоги.

2. Витягніть вперед руки, опустіть підборіддя. Видихніть.

3. Напружте живіт і поволі нахиліться вперед, прагнучи торкнутися підлоги.

4. Вдихніть, видихніть, поверніться в початкове положення.

Починати потрібно з 5-ти разів, а після поступово збільшуйте цю кількість.

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