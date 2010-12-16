Мати-й-мачуха - натуральне відхаркувальне

Мати-й-мачуха (Compositae) - рід багаторічних трав сімейства складноцвітих. Листя і квіти використовуються в медицині як відхаркувальний засіб, входять до складу грудних і потогінних зборів. Квітки золотисто-жовті, краєві - язичкові, маточкові, серединні - трубчасті, двостатеві (безплідні). Прикореневе листя, що з`являється після цвітіння, округло-серцеподібне, незграбне, щільне, знизу (спочатку і зверху) біле, при дотику здаються теплим, зверху голе, холодне (звідси назва). Сім`янки з чубком. Виростає мати-й-мачуха переважно по глинистих схилах, горбах, ярах, обривах річок, насипах, пустирям і як смітна рослина на полях.

Настій квіток мати-й-мачухи (Infusum folii Tussilaginis farfarae) готують так: 5 г (1 столова ложка) сировини поміщають в емальований посуд, заливають 200 мл гарячої кип`яченої води, закривають кришкою і нагрівають в киплячій воді (на водяній лазні) при частому помішуванні 15 хв., охолоджують при кімнатній температурі 45 хв., проціджують. Сировину, що залишилася, віджимають. Об`єм одержаного настою доводять кип`яченою водою до 200 мл. Приготований настій зберігають в прохолодному місці не більше 2 діб. Приймають в теплому вигляді по 1/3-1/2 скл. 2-3 рази на день за 1 год. до їжі як відхаркувальний засіб.

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