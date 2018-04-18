Які вітаміни потрібні людині взимку

Зима — тяжкий період для всього організму. Позначається не тільки зміна клімату, нашестя вірусів, але й відсутність вітамінів. Перші сигнали авітамінозу подає шкіра. Вітамін А

На що впливає: перешкоджає скупченню токсинів і випаровуванню вологи, захищає шкіру від зовнішнього середовища – пилу і УФ-випромінювання.

Як запідозрити недостатність: шкіра починає лущитися, стає грубою, в літньому віці може обвиснути.

Що краще їсти: хурму, гарбуз, моркву, яєчний жовток, риб`ячий жир, печінку, щавель, салат. У продуктах вітамін А міститься не в чистому вигляді, а у вигляді провітаміну каротину, який потім, під дією ферментів і перетворюється на вітамін А. Тому, щоб швидше поповнити запаси цього вітаміну, вживайте продукти, багаті ним, разом із жирами. Ідеальним варіантом тут можуть стати салати з соняшниковою або оливковою олією.

Вітамін В6

На що впливає: на жирність шкіри, не даючи сальним залозам виділяти зайву кількість сала. Сприяє регенерації і відновним процесам у шкірі.

Як запідозрити недостатність: шкіра починає запалюватися, причому можуть бути як дрібні вогнища запалення у вигляді прищиків, так і дерматит (почервоніння, що лущиться).

Що краще їсти: яловичину, баранину, дріжджі, капусту, сою, горіхи, квасолю, молоко, картоплю, рис. У харчових продуктах вітамін В6 є у вигляді піродиксину. Для того, щоб синтезуватися в чистий вітамін йому необхідний час, тому не варто чекати миттєвого ефекту.

Вітамін В2 На що впливає: на гладкість і пружність шкіри

Як запідозрити недостатність: ячмінь, герпес, фурункули.

Що краще їсти: свіжий горошок, цибуля, сир, яловичину, яблука, мигдаль, кисломолочні продукти. Всмоктується і діє дуже повільно, тому для профілактики продукти, багаті рибофлавіном, потрібно вживати регулярно.

Вітамін С

На що впливає: виводить токсини, розгладжує зморшки і перешкоджає їх появі, додає ефекту «сяючої шкіри» обличчю.

Як запідозрити недостатність: на шкірі з`являються пігментні плями, вона виглядає втомленою.

Що краще їсти: цитрусові, кислу капусту, цибулю, буряк. У всіх продуктах вітамін С представлений у вигляді аскорбінової кислоти, яка в організмі перетворюється безпосередньо на цей вітамін. Шлункові ферменти швидко перетворюють аскорбінку на вітамін, тому ефект можна спостерігати вже через декілька днів.

Вітамін Н

На що впливає: надає протизапальну дію, не даючи виявлятися прищикам, вуграм, висипам.

Як запідозрити недостатність: виявляється дерматит, висипи, при гострому браку можлива екзема, при легкому — сірість шкіри.

Що краще їсти: горіхи, молоко, печінку, яєчний жовток, дріжджі, цвітну капусту, банани. Всі вищеперелічені продукти переробляються кишковими бактеріями, сприяючи швидкому всмоктуванню вітаміну Н в організм. А ось сирі яйця цьому не сприяють, тому якщо даний вітамін вам дійсно не вистачає, краще є варені або смажені жовтки.

Вітамін Е На що впливає: допомагає чутливій шкірі пристосуватися до навколишнього середовища шляхом ущільнення жирової оболонки, відмінний антиоксидант.

Як запідозрити недостатність: шкіра стає в`ялою і сухою.

Що краще їсти: насіння соняшнику, мигдаль, арахіс, оливкове масло, вівсянку, лососину, банани, горіхи. Щоб організм швидше засвоїв вітамін Е, прагніть вживати ці продукти разом із жирами (соняшникова і оливкова олії, тваринні жири).

Фолієва кислота

На що впливає: на засвоєння заліза в організмі, завдяки якому шкіра виглядає рум`яною, такою, що світиться і відсутні мішки під очима.

Як запідозрити недостатність: блідість шкірних покривів, "мішки", синяки.

Що краще їсти: яблука, картопля "в мундирі", гречка, яловичина, шпинат, устриці, гарбуз, фініки, гриби. Перетравлюється мікроорганізмами кишечнику досить швидко. Але при вариві-кип`яченні продуктів, що містять фолієву кислоту, велика частина її руйнується.

Вітамін В5

На що впливає: на водний баланс шкіри, на швидку регенерацію і загоєння шкірних покривів.

Як запідозрити недостатність: шкіра миттєво стає або дуже сухою, або надмірно жирною. Погано заживають дрібні прищики, ранки, порізи.

Що краще їсти: яйця, горіхи, картоплю, ікру, дріжджі, фундук.

Вітамін РР

На що впливає: допомагає шкірі дихати, забезпечуючи її киснем.

Як запідозрити недостатність: практично неможливо без спеціальних лабораторних аналізів.

Що краще їсти: морепродукти, сухофрукти, горіхи, яловичину, баранину, молоко, свинину, кукурудзяну муку. Перетравлюється шлунковими ферментами і відразу вбирається в організм. Але результат ви отримаєте не відразу — для того, щоб поліпшити дихання шкіри знадобиться кілька тижнів.

Візьміть на замітку. Кожен із цих вітамінів можна купити в аптеці в лікарській формі, але вживати їх потрібно тільки порадившись із лікарем. Такі препарати містять чималі дози вітамінів, призначені для лікування або корекції певних захворювань, патологій, явищ. У натуральній їжі вони представлені по мінімуму, а ось в хімічних сполуках — у "кінських" дозах, які можуть нашкодити без поради фахівця.