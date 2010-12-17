Як схуднути "за сніданком"?

Учені провели експеримент, результати якого їх дуже здивували. Групі дівчат, які володіють далеко не ідеальною фігурою, було запропоновано включити в свій уранішній раціон, крім сніданку, банани. Через деякий час були підбиті підсумки, і з`ясувалося, що у них знизилася вага і відчувають вони себе набагато краще.

При цьому ті, хто з`їдав банани на початку сніданку, схуднули більше. Це відбулося тому, що банани дуже ситні, ними наїдаєшся дуже швидко, повідомляє Vrach.tv. Практично всі призналися, що для насичення вистачить тільки банану. Дослідники радять тим, хто хоче схуднути, снідати цими фруктами і таким чином худнути.

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